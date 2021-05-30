جغرافيا الوباء وأبرز المستجدات على صعيدي الإصابة والوفاة بـ"كورونا"

فيما تواصل مؤشرات فيروس كورونا تباينها صعوداً وهبوطاً على سلمي الإصابة والوفاة تبعاً لاختلاف المناطق والبلدان، فقد أظهرت إحصائية موثقة أن أكثر من 169.3 مليون نسمة أُصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665996.

ووفقاً للإحصائية التي نشرتها وكالة "رويترز" بناءً على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

ونستعرض في هذه المادة أبرز التغيرات في جغرافيا الجائحة على الصعيد العالمي لهذا اليوم الأحد.

روسيا تسجل أعلى عدد من إصابات كوفيد-19 منذ 3 أشهر

روسيا أعلنت اليوم تسجيل 9694 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى عدد إصابات منذ نهاية آذار/مارس ليرتفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى خمسة ملايين و63442 حالة.

وقالت اللجنة الروسية المكلفة بالتعامل مع جائحة كورونا إنها سجلت 355 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع حصيلة الوفيات بالمرض إلى 121162 .

لكن وكالة الإحصاءات الاتحادية تعلن احصاء منفصلا. وقالت إن روسيا سجلت نحو 250 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 من نيسان/ابريل 2020 وحتى آذار/مارس 2021.

الهند تسجل أقل زيادة يومية في إصابات كورونا منذ 46 يوماً

أما الهند فقد سجلت اليوم أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يوما بعد تسجيل 165553 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع تسجيل 3460 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.9 مليون إصابة وعدد الوفيات 325972 .

ألمانيا تسجل 3852 إصابة جديدة بكورونا

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعديةأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع اليوم إلى ثلاثة ملايين و679148 بعد تسجيل 3852 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88406 بعد تسجيل 56 حالة.

مصر تسجل 1119 إصابة جديدة

وعربياً، سجلت وزارة الصحة المصرية أمس 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة وذلك مقارنة مع 1133 إصابة و46 وفاة يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 260659 من ضمنهم 191475 حالة تم شفاؤها، و 15009 حالات وفاة.".

وفيات كوفيد-19 في البرازيل تتجاوز 460 ألفاً

وفي ساو باولو أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 2012 حالة وفاة جديدة بكوفيد -19 أمس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 461057 .

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم .

وسجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 79670 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 16.47 مليون إصابة.

الصين تسجل 11 إصابة جديدة

أما الصين، حيث اكتشف فيروس كورونا أول مرة، فقد قالت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد اليوم: إن بر الصين الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت نزولا من 16 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 ارتفاعا من 14 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91072 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.