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سويسرا

منظمة الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات كوفيد-19 المختلفة

بقلم:  يورونيوز مع رويترز
سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية
سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية   -   حقوق النشر  FABRICE COFFRINI/AFP or licensors
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حذرت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية الناس من الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة، ووصفت هذا التوجه بأنه "خطير" لأنه لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر ذلك على الصحة.

وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت "إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع بين اللقاحات". وتابعت "سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها".