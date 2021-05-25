لهذه الأسباب تتصدر مالطا حملات التطعيم في الاتحاد الأوروبي

أعلنت سلطات مالطا التي تصدرت قائمة أول دولة لناحية حملة التطعيم في الاتحاد الأوروبي أن 70% من سكانها تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19.

وقال وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء كريس فيرن "اليوم حققنا مناعة جماعية.، اللقاح هو سلاحنا ضد الفيروس". وأضاف "هذا يعني أن انتقال الفيروس انخفض بشكل كبير حتى لو كان لا يزال موجودا بيننا".

وقال كريس فيرن إن "مالطا لقحت 70٪ من سكانها البالغين بحقنة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19"، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحقق ما يسمى بالمناعة الجماعية.

تقدر أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي ويبلغ عدد سكانها حوالى نصف مليون نسمة، أنها حققت "المناعة الجماعية" قبل توقعاتها الأولية. بعد إعطاء حوالى 475000 جرعة تم تحصين 42% من السكان بشكل كامل بجرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا أو أسترازينيكا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون.

وتراهن جزيرة مالطا المتوسطية التي سجلت أكثر من 400 حالة وفاة بفيروس كورونا، على استئناف نشاطها السياحي في الأول من حزيران/يونيو. وتعتزم الجزيرة أيضًا إصدار "شهادة تطعيم" لاستئناف الأنشطة الثقافية والاجتماعية، التي لا تزال في معظمها في توقف تام. ويتوقع أن يبدأ وقف الزام وضع الكمامة في جميع الأوقات في الخارج اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو.

وسيتمكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل من عدم وضع الكمامة أثناء التنزه بمفردهم أو برفقة شخص آخر تم تطعيمه أيضًا. ولم تسجل مالطا أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا منذ ثلاثة أسابيع. وتسجل البلاد ما معدله ثلاث حالات جديدة يوميا.

التطعيم مفتوح حاليًا لجميع سكان مالطا الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا ، وقال فيرن إن "الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر سيتم تلقيحهم أيضًا بمجرد إعطاء السلطات الأوروبية المخولة الضوء الأخضر"

ورفعت سلطات مالطا الاثنين القيود المفروضة على الصالات الرياضية وحمامات السباحة ، فيما مددت ساعات عمل المطاعم حتى منتصف الليل. وحددت المفوضية الأوروبية هدفًا يتمثل في تلقيح 70% من سكان أوروبا بحلول نهاية تموز/يوليو