من هو توم نايدز الذي من المتوقع أن يعينه بايدن سفيرا جديدا لإسرائيل؟

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية نقلاً عن مصدر مطلع لم تسمه إن الرئيس جو بايدن سيعلن عن تعيين توم نايدز المسؤول السابق في الخارجية سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل.

ويعمل نايدز الآن كمدير ونائب لرئيس بنك "مورغان ستانلي" الأمريكي الشهير. كما كان نائباً لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عن الإدارة والموارد بين عامي 2011 و2013.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن المنصب عُرض بالفعل بشكل رسمي على نايدز.

ورفض البيت الأبيض حتى الآن التعليق على تعيين نايدز.

وقال مسؤولون إن نايدز تنافس على المنصب مع روبرت ويكسلر، وهو نائب ديمقراطي سابق بالكونغرس.

تأخر التعيين

ويعد تعيين السفير الأمريكي في إسرائيل أولوية لإدارة بايدن الذي تولى الرئاسة في يناير – كانون الثاني، وخاصة بعد التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية الأخير الذي خلّف أكثر من 250 قتيلاً معظمهم من الفلسطينيين خلال 11 يوماً.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون سابقاً عن تخوفهم من تأخر تعيين بايدن السفير الجديد ورأى بعضهم الأمر كمؤشر على علاقات مستقبلية أقل دفئا من تلك التي تمتعت بها إسرائيل مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولم يتواصل بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا بعد أربعة أسابيع من توليه الرئاسة الأمريكية في وقت يسعى فيه لإعادة إحياء الاتفاق النووي الشامل مع إيران وهو ما لا تريده إسرائيل.

مسيرة نايدز السياسية

وبدأ نايدز مسيرته السياسية الحقيقية في واشنطن عام 2006 بالعامل مع توني كويلو الزعيم السابق للأغلبية الديمقراطية بالكونغرس.

وعمل قبل ذلك مع رئيس الكونغرس الديمقراطي توم فولي وتولى منصب كبير موظفي الممثل التجاري الأمريكي ميكي كانتور خلال إدارة بيل كلينتون قبل أن يرشحه باراك أوباما للعمل كنائب لهيلاري كلينتون.

وبالإضافة إلى مورغان ستانلي، عمل نايدز في عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية والدولية الكبيرة مثل "كريدي سويس" و"بورسون - مارستيلر".