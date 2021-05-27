ريال مدريد الإسباني يعلن استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الخميس استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه كمدرب للفريق، بعد أيام من تجريده من لقب "الليغا" من قبل "جاره" أتلتيكو.

وقال النادي الملكي في بيان إن "ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء ولايته الحالية كمدرب لنادينا"، مؤكداً المعلومات التي تداولتها الصحافة الإسبانية خلال الأيام الماضية.

وجاء في البيان أن النادي "يحترم إرادة زيدان ويبدي تقديره على مهنيته وتفانيه وشغفه كل هذه السنوات" مذكراً بأنه أحد أعظم "أساطير النادي وأنه في "قلب ريال مدريد الذي سيبقى دائماً بمثابة بيته".

وخسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لهذا العام لصالح غريمه أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين فقط.

وكان اللقب انحصر بين قطبي العاصمة الإسبانية بعد خروج برشلونة من الصراع الثلاثي في المرحلة قبل الأخيرة، وكان أتلتيكو يملك مصيره بيده لأنه كان يبتعد على منافسه المباشر بنقطتين.