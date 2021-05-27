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يفر السكان من غوما في الكونغو الديمقراطية بعد انذار بثوران جديد لبركان نيراغونغو في أي لحظة.

فر عشرات الآلاف من السكان مدينة غوما الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الخميس باتجاه رواندا المجاورة بعد أن حذرت السلطات من ثوران بركان جديد محتمل من بركان نيراغونغو. وتسببت اختناقات مرورية على امتداد كيلومترات في إغلاق المدخل الغربي لمدينة غوما.

ووسط ازدحام شديد وحالة من التوتر، تحاول صفوف من السيارات والشاحنات والحافلات الصغيرة التقدم بصعوبة على هذا الطريق الذي يربط غوما ببلدة ساكي على بعد أكثر من 25 كيلومترا في منطقة ماسيسي الجبلية. وتمتد هذه الاختناقات المرورية حوالي عشرين كيلومترا.

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ويسير آلاف المشاة من أسر بما فيها أطفال ومسنون وهم يحملون حقائب وأكياسا على هذا الطريق بينما يحاول عدد قليل من الجنود ورجال الشرطة من دون جدوى في أغلب الأحيان، تسهيل حركة السير.

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