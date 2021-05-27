فر عشرات الآلاف من السكان مدينة غوما الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الخميس باتجاه رواندا المجاورة بعد أن حذرت السلطات من ثوران بركان جديد محتمل من بركان نيراغونغو. وتسببت اختناقات مرورية على امتداد كيلومترات في إغلاق المدخل الغربي لمدينة غوما.
ووسط ازدحام شديد وحالة من التوتر، تحاول صفوف من السيارات والشاحنات والحافلات الصغيرة التقدم بصعوبة على هذا الطريق الذي يربط غوما ببلدة ساكي على بعد أكثر من 25 كيلومترا في منطقة ماسيسي الجبلية. وتمتد هذه الاختناقات المرورية حوالي عشرين كيلومترا.
ويسير آلاف المشاة من أسر بما فيها أطفال ومسنون وهم يحملون حقائب وأكياسا على هذا الطريق بينما يحاول عدد قليل من الجنود ورجال الشرطة من دون جدوى في أغلب الأحيان، تسهيل حركة السير.
No Comment المزيد من
شاهد: فلسطينيون متطوعون يرتدون زي المهرجين لمسح أحزان أطفال غزة بعد القصف
شاهد: سحرة الشامان يتنبأون بالفائز في الانتخابات الرئاسية في بيرو
شاهد: ماليزيا تشهد زيادة بخمسة أضعاف في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية 2021
شاهد: حلاق فلسطيني يستأنف عمله وسط أنقاض محله المدمر في غزة
شاهد: أميركيون يخلدون ذكرى وفاة جورج فلويد بالانحناء على الركبة
شاهد: إعصار ياس المحمل بالرياح العنيفة والأمطار الغزيرة يضرب مناطق شرق الهند
شاهد: حمم بركان إتنا تضيء سماء صقلية باللون البرتقالي
شاهد: إجلاء قرابة مليوني شخص بسبب إعصار "ياس" في الهند
شاهد: تعقيم محطات المترو مع تمديد الإغلاق في تايوان
شاهد: مؤيدون لمعارض بيلاروسي معتقل يطلقون صرخة لأجله ولأجل من يعانون مثله
شاهد: "كي لا نبقى مشردين".. فلسطيني ينصب خيمة فوق ركام منزله المدمر في غزة
شاهد: صور مروعة لحادث تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في شمال إيطاليا
شاهد: في نيويورك... كلاب الصيد وأصحابها في مهمة لوقف غزو الفئران
شاهد: السلطات الصحية في رومانيا تقوم بتلقيح آلاف الحجاج الكاثوليك خلال تجمع ديني
فيديو | طيارة روسية بعمر 52 تشارك في استعراض جوي "بهلواني" في موسكو