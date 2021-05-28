شاهد: احتفالات في مناطق سيطرة النظام السوري بفوز الأسد بولاية رئاسية جديدة

شهدت المناطق السورية التي يسيطر عليها نظام الرئيس بشار الأسد، الليلة الماضية، احتفالات بفوزه بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات بعد حصوله على 95.1 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأربعاء وانتقدتها بشدّة المعارضة والدول الغربية.

وهذه ثاني انتخابات رئاسية تشهدها سوريا منذ اندلع النزاع في هذا البلد في 2011، وقد جرت فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ويسيطر النظام السوري على أكبر المدن السورية، لكن أجزاء كبرى من البلاد ما زالت تحت سيطرة المعارضة المسلحة، أو الجهاديين، أو قوات سوريا الديمقراطية التي يسيطر عليها الأكراد، وأهم معاقل المعارضة المتبقية هي إدلب في شمال غرب البلاد، والمناطق المجاورة في شمال حماة وغرب حلب.

وفي 2014 أعيد انتخاب بشار الأسد بأكثرية 88 بالمئة من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية.