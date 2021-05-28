أضاء الرهبان البوذيون في تايلاند آلاف الشموع لإحياء ذكرى يوم فيساخا بوتشا وهو احتفال بميلاد وموت الإله بوذا.
ويقام الاحتفال عند اكتمال القمر للشهر القمري الثالث في التقويم البوذي في معبد وات داماكايا البوذي في ضواحي العاصمة بانكوك.
أضاء الرهبان البوذيون في تايلاند آلاف الشموع لإحياء ذكرى يوم فيساخا بوتشا وهو احتفال بميلاد وموت الإله بوذا.
ويقام الاحتفال عند اكتمال القمر للشهر القمري الثالث في التقويم البوذي في معبد وات داماكايا البوذي في ضواحي العاصمة بانكوك.
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