قلبٌ قاس أم بخلٌ أم براغماتية أم ماذا؟ هندي توفيت زوجته أثناء الزفاف فتزوج شقيقتها على الفور

في تحول غير متوقع للأحداث بولاية أوتار برادش في الهند، تزوج عريس من شقيقة عروسه التي وافتها المنية أثناء الحفل.

وعن ملابسات ما وحدث كشفت صحيفة تايمز أوف إنديا أن مانجيش كومار أقام حفل زواجه من الفتاة سوربهي، وخلال المراسم ألمت بالعروس وعكة صحية فتم نقلها على وجه السرعة إلى إحدى المصحات، حيث أُعلنت وفاتها جراء نوبة قلبية.

وبحسب "نيوز هاب" فإن الأسرة نقلت جثمان الفتاة إلى البيت، قبل حرقها وفق العادات والطقوس الهندوسية في البلاد. لكن وفاة العروس لم تمنع استمرار مراسم الزواج، إذ بمجرد وصول العريس إلى منزل زوجة المستقبل المفترضة تحدث مع والدتها، طالبا يد شقيقة العروس المتوفاة.

وفي مشهد مثير للصدمة وافق الوالدان، وأقيمت المراسم، فيما كانت جثة سوربهي مسجاة في غرفة أخرى.