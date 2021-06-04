شاهد : أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية تعزف في المقبرة

مع عودة المشهد الموسيقي الكلاسيكي في نيويورك للوقوف على قدميه، يقدم موسيقيون من أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية عرضاً في مقبرة "غرين-وود" خلال بروفة لسلسلة "Death of Classical".

من خلال المقابر وفي سراديب الموتى "يحصل الجمهورعلى علاج حقيقي" وفقاً للمغنية لوسي ديغري التي تشعر بالارتياح لأداء العرض مرة أخرى: "الجمهور هو السحر".

تصطحب الفرقة الحضور في رحلة عبر المقبرة، للاستماع إلى قصص المقيمين الدائمين غير العاديين في "غرين-وود"، وكثير منهم في مجتمع أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، قصص ترافقها الموسيقى والرقص والشعر.

من مقبرة ليونارد برنشتاين إلى تل القبور، النصب التذكاري لجنود الحرب الأهلية إلى سراديب الموتى، يتم تذكر المعارك التي خسرت وانتصرت فيها.

تتصل أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية بما يصل إلى 50 مليون شخص سنوياً من خلال الحفلات الموسيقية والبث والتسجيلات والمبادرات التعليمية.

عرضت الأوركسترا أعمالاً لكبار الملحنين منذ عام 1842 وتجولت في 435 مدينة في 63 دولة. أصبح ياب فان زويدين مديراً للموسيقى في عام 2018 ، خلفاً لكبار مثل برنشتاين وتوسكانيني وماهلر.

استجابت الأوركسترا للوباء مع "نيويورك فيل باندواغون" وهي حفلات موسيقية مجانية في الهواء الطلق في جميع أنحاء مدينة نيويورك.