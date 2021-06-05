رولان غاروس: أنس جابر تفوز على البولندية ماغدا لينيت وتعبر الى ثمن النهائي

كسبت التونسية أنس جابر المصنفة 26 عالميًا أحد عشر شوطًا متتاليًا في دورة رولان غاروس، لتعوّض تأخرها بمجموعة أمام البولندية ماغدا لينيت إلى فوز 3-6 و6-صفر و6-1 السبت لتبلغ ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وهذه هي المرة الثانية في أربع مشاركات تبلغ فيها جابر الدور ثمن النهائي للبطولة الفرنسية، بعد الأولى العام الماضي عندما خرجت على يد الأميركية دانييل كولينز.

وتأمل التونسية تكرار أقله إنجاز بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الماضي، عندما اصبحت أول لاعب عربية تبلغ الدور ربع النهائي من إحدى بطولات الغراند سلام، قبل أن تخسر أمام الأميركية صوفيا كينن التي مضت وحققت اللقب.

وقالت جابر بعد اللقاء: "لم العب بأسلوبي في البداية ولكني سعيدة بالطريقة التي عدت بها، كانت تلعب جيدًا وتضع الضغط عليّ ولكن غيرت الطريقة التي أفكر بها، وأردت أن أكون نفسي على أرض الملعب ما ساعدني كثيرًا".

وتابعت جابر التي طوّرت أداءها كثيرًا في آخر سنتين وبلغت الأسبوع الثاني من بطولة كبرى، في ثلاث من آخر أربع مشاركات، قائلة: "الذهنية تغيرت والطريقة التي ألعب بها على أرض الملعب وأتعامل مع الأمور، أريد ان أكون في الأسبوع الثاني وأقدم أفضل ما لدي لأبلغ مراحل متقدمة وأنا أقطف ثمار الجهد الكبير في كل النواحي، ذهنيًا أو على أرض الملعب".

وبعد أن خسرت المجموعة الأولى، قدمت جابر أداءً هائلا وفازت بأحد عشر شوطًا متتاليًا، وأتيحت لها أربع فرص لكسر إرسال منافستها المصنفة 45 عالميًا وتفوز بالمجموعة الحاسمة 6-صفر أيضًا، إلا أنها لم تستفد من أي منها قبل أن تنهي المباراة عند إرسالها.

وهذه هي المرة الثانية التي تتفوق فيها جابر على لينيت في ثالث مواجهة بينهما، بعد الدور الـ32 في دورة تشارلستون الاميركية عام 2017، فيما حققت الأخيرة فوزها الوحيد على التونسية في الدور ربع النهائي من دورة باكو عام 2013.

وتنتظر جابر مباراة قوية في ثمن النهائي ضد إحدى الأميركيتين جينيفير برايدي الرابعة عشرة وصيفة استراليا المفتوحة، أو المراهقة المتألقة كوكو غوف الخامسة والعشرين.

وعلّقت جابر إنهما "لاعبتان رائعتان، برايدي تلعب جيدًا وهي وصيفة أستراليا وفازت غوف بلقب مؤخرًا، ستكون مباراة قوية،" وتابعت ضاحكة "لذا آمل ان تلعبان لخمس ساعات".

وكانت لينيت عبرت إلى الدور الثالث مستفيدة من انسحاب الاسترالية آشلي بارتي المصنفة اولى عالميًا بسبب إصابة في أعلى الفخذ الأيسر. وكانت جابر (26 عامًا) ثأرت في الدور الثاني من الأسترالية أسترا شارما التي حرمتها من إحراز اللقب الأول في مسيرتها الاحترافية، عندما تغلبت عليها في نهائي دورة تشارلستون في 18 نيسان/أبريل الماضي.

وقتها، خاضت جابر (26 عامًا) النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية، بعدما فشلت في المحاولة الأولى في نهائي دورة موسكو عام 2018 عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا.