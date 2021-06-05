شاهد: رعب على متن طائرة أمريكية بسبب مسافر "متهور"

قالت السلطات الأمريكية إن رحلة جوية كانت متوجهة من مطار لوس أنجلس إلى ناشفيل حولت وجهتها إلى نيومكسيكو بعد ظهر الجمعة بعد أن حاول راكب متهور اقتحام قمرة القيادة.

وقالت شركة طيران دالتا إير المسير للرحلة "إن الرجل المتهور قام بمحاولة اقتحام فاشلة لقمرة القيادة المغلقة على متن رحلة خطوط دلتا الجوية 386 لكن ركاب آخرين وطاقم الطائرة تمكنوا من احتجازه".

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه على متن الطائرة رجلًا مقيدًا ومن دون أحذية محاطًا بالركاب وأفراد الطاقم وهو يكرر مرارًا وتكرارًا "أوقفوا هذه الطائرة!". وتم نقل الراكب إلى الجزء الخلفي للطائرة التي تم تحويلها إلى مطار البوكيرك الدولي صنبورت.

وقالت دلتا في بيان "هبطت الطائرة بسلام واعتقلت الشرطة ومكتب التحقيقات الاتحادي الراكب. إنه محتجز الآن."

ولم يصب أحد من الركاب خلال هذا الحادث الذي يحقق بشأنه مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأكد فرانك فيشر، المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في البوكيرك، أن الوكالة ردت على تقرير عن تحويل طائرة إلى مطار المدينة، لكنه قال إنه لم يكن هناك أي تهديد للركاب.