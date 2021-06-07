للمرة الأولى.. عملاق النفط السعودي أرامكو يطرح صكوكا إسلامية

بدأت مجموعة أرامكو النفطية السعودية الاثنين، أول طرح لصكوك إسلامية بالدولار، في الوقت الذي تسعى فيه شركة الطاقة العملاقة لجمع الأموال بهدف تمويل عمليات توزيع الأرباح على مالكي أسهمها.

وقالت أرامكو في بيان نُشر على موقع سوق "تداول" المالية المحلية، أن عملية الطرح ستتواصل حتى 17 حزيران/يونيو الحالي، من دون أن تحدّد قيمة الطرح التي قالت إنّها ستكون "بحسب ظروف السوق".

ويأتي الطرح بعد عرضين سابقين لبيع سندات لم يكونا متوافقين مع الشريعة الإسلامية، الأول بلغت قيمته الإجمالية 12 مليار دولار في 2019 والثاني 8 مليارات دولار في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وتعمل الشركة على جمع الأموال للمساعدة في دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 75 مليار دولار، وهي مصدر إيرادات رئيسي للحكومة السعودية، أكبر مالكي أسهم أرامكو.

وتعهدت أرامكو بدفع توزيعات الأرباح قبيل طرحها العام الأولي في البورصة السعودية في كانون/الأول ديسمبر 2019.

لكن المالية العامة للشركة تعرضت لضغوط العام الماضي عندما تراجعت أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي الشهر الماضي، أعلنت أرامكو عن قفزة بنسبة 30 في المئة في أرباح الربع الأول بفضل انتعاش أسعار النفط، لكن مستوى التدفق النقدي للشركة لم يصل إلى مبلغ الـ18,75 مليار دولار المتوجب توزيعه كأرباح في هذا الفصل.

وتسعى أرامكو إلى جمع السيولة بينما تواجه الرياض عجزا متضخما في الميزانية العامة للمملكة الساعية إلى تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

وفي نيسان/ابريل، قالت أرامكو إنها أبرمت صفقة بقيمة 12,4 مليار دولار لبيع حصة أقلية في أعمال خطوط أنابيب النفط إلى كونسورتيوم بقيادة شركة مقرها الولايات المتحدة.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الشهر ذاته عن نقاش يجري مع شركة طاقة أجنبية لبيعها واحدا بالمئة من أسهم شركة أرامكو النفطية الضخمة، من دون أن يسمي الشركة.

كما تحدّث عن نية المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بيع حصص لشركات أخرى وطرح أسهم محليا.