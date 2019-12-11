سهم أرامكو يقفز للحد الأقصى بعد دقائق من التداول ويصل إلى 35.2 ريال سعودي

وصل سهم شركة أرامكو إلى الحد الأقصى للزيادة البالغة 10 % في أول دقائق للتداول من مزاد الافتتاح.

وانطلقت هذا الأربعاء عملية إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" عند الرمز 2222، وبالتالي سيتمكن المكتتبون من بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق. وأشار بيان لشركة السوق المالية إلى أن نسبة تذبذب السهم ستكون بحدود 10 بالمائة فقط، وبالتالي سيكون مسموحا للسهم بالتحرك بما لا يتجاوز 35.2 ريالا، صعودا ولا يقل عن 28.8 ريالا.

كما سيتم هذا الأربعاء تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لأرامكو لمدة 30 دقيقة إضافية حيث ستنطلق فترة جلسة مزاد الافتتاح عند التاسعة والنصف صباحا على أن تنتهي عند العاشرة والنصف بتوقيت السعودية كما تبدأ جلسة التداول المستمر عند العاشرة والنصف أما جلسة مزاد الإغلاق فمن المقرر أن تكون عند حدود الثالثة زوالا.

وأكدت "سامبا كابيتال" التي تعتبر مدير الاكتتاب والمستشار المالي المشارك لعملية اكتتاب أرامكو أن نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين تبلغ 96.6 بالمائة بينما تصل النسبة لغير السعوديين من الخليجيين والمقيمين إلى 3.4 بالمائة. وتمت الإشارة إلى أن مجموع طلبات الاكتتاب وصل إلى 446 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 465 بالمائة. وحسب "سامبا كابيتال" فقد تمّ تنفيذ عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، والذين تجاوز عددهم 5 ملايين مكتتب، بعد أقل من 18 ساعة فقط من إعلان حجم الطرح وسعر الطرح النهائي وعملية التخصيص.

وبخصوص شريحة المؤسسات فقد بلغ حجم التغطية من قبل الجهات المرخص لها بالمشاركة في الاكتتاب 397 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 620 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لتلك الشريحة والمقدر حجمها بـ 2 مليار سهم.

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