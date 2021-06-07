فيديو: عشرات القتلى في اصطدام قطارين سريعين في جنوب باكستان

لقى ما لا يقل عن 40 شخصاً مصرعهم بعد اصطدام قطارين سريعين فى جنوب باكستان صباح اليوم الإثنين، فى أحدث سلسلة من الحوادث التى شهدتها البنية التحتية للسكك الحديدية القديمة فى السنوات القليلة الماضية.

وقال راديو باكستان إن قطاراً يقل ركاباً خرج عن مساره بالقرب من داهاركي في شمال إقليم السند قبل أن يصطدم به قطار آخر. بينما عمل رجال الإنقاذ والقرويون على انتشال الجرحى والكثير من الجثث من تحت الأنقاض.

وقال مسؤول في السكك الحديد الباكستانية أن القطار القادم من كراتشي خرج عن سكته قرب داهاركي في شمال إقليم السند واصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس.

من جانبه، قال قائد الشرطة المحلية في وقت باكر من صباح الاثنين إن "ما بين 15 و 20 راكباً ما زالوا محاصرين تحت حطام قطار (Millat Express) صباح الإثنين، وإن السلطات تحاول تجهيز آليات ثقيلة لعملية الإنقاذ".

وقالت الشرطة إن القطار خرج عن مساره واصطدم به قطار(Sir Syed Express) بعد فترة وجيزة من انطلاقه. ولم يتضح سبب الانحراف والاصطدام.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف تنقل الركاب المصابين إلى المستشفيات. وبحسب محطات التلفزيون الباكستانية، لم تصل المعدات الثقيلة إلى مكان الحادث إلا بعد نحو أربع ساعات من وقوعه.

وقال مسؤولون في السكك الحديدية الباكستانية إنهم "لا يستطيعون التعليق على الفور" لأنهم كانوا يحاولون الاستجابة لحالة طوارئ.

وقال مالك أسلم، وهو قروي محلي، لتلفزيون "جيو نيوز" الباكستاني (Geo News TV) إن "نحو 100 شخص أصيبوا وأحصى ما لا يقل عن 30 جثة خلال أعمال الإنقاذ".

وغالبا ما تحصل حوادث قطارات في باكستان حيث تعود شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

غير أن الشبكة الممتدة على آلاف الكيلومترات تعاني من الإهمال منذ عقود بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاعن كما الحكومات المتعاقبة لم تولي سوى القليل من الاهتمام لتحسين نظام الإشارات الذي لا يتم صيانته بشكل جيد.