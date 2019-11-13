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الهند

شاهد: لحظة اصطدام قطارين بالهند

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بقلم:   Adel Dellal  مع رويترز
شاهد: لحظة اصطدام قطارين بالهند
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سي سي تي في
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أصيب 16 شخصا في حادث تصادم قطارين في مدينة حيدر أباد جنوب الهند. وحسب الصور التي بثتها وكالة "سي سي تي في" الصينية، فقد وقع الحادث بين قطار لنقل المسافرين وآخر لنقل البضائع، وحدث الأمر بشكل سريع مما أحدث هلعا في أوساط المسافرين. وأشارت السلطات المحلية إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج أحد السائقين من تحت الحطام بعد 8 ساعات.

وحسب المعلومات التي أكدتها وسائل إعلام هندية فقد وقع الحادث بسبب خطأ في نظام الإشارات تسبب في عدم صدور أي إنذار بوجود قطارين على نفس السكة. وأظهرت الصور أن القطارين كان يتحركان بسرعة محدودة، وهو ما قلّل من حجم الخسائر.

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