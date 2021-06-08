برلمان الاتحاد الأوروبي يصوت على التصديق على جواز سفر كوفيد-19

من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء للتصديق على بطاقة سفر خاصة بالاتحاد الأوروبي.

خلال محاولة أخيرة للترويج للفكرة، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه رينديرز "على الرغم من أن اللائحة ستبدأ في التطبيق اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز فقد بدأنا طرحها بالفعل الآن.

وبفضل هذه اللائحة، سيكون لكل مواطن في الاتحاد الأوروبي الحق القانوني في الحصول على شهادة كوفيد-19 الرقمية من الاتحاد الأوروبي سواء تم تطعيمه أو اختباره أو تعافيه."

بدأ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل استخدام جواز السفر الجديد.

ويحاول الاتحاد الأوروبي تنسيق استخدام نظام مشترك واحد يساعد سكانه على عبور الحدود بسلاسة داخل الكتلة.

وقال رايندرز "بالنظر إلى ما هو أبعد من الاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية على اتصال أيضاً مع دول ثالثة لتقييم قابلية التشغيل البيني لأنظمتها مع إطار شهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي، بما يتوافق تمامًا مع قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "في جميع جهات الاتصال، نقوم أيضاً بالترويج لشهادة الاتحاد الأوروبي كمعيار دولي مفتوح وآمن".

سيتم التعرف تلقائياً على جميع اللقاحات المصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، وهي حالياً: فايزر، وموديرنا، وأسترازينيكا، وجونسون أند جونسون.

سيُسمح للحكومات الوطنية بتضمين لقاحات أخرى لم تحصل على ترخيص السوق من الاتحاد.