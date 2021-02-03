الدنمارك تعلن إصدار جواز سفر رقمي لمواطنيها المطعّمين ضد كورونا

قالت الحكومة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إنها تنسّق مع شركات مختصّة لتطوير جواز سفر رقمي يبيّن ما إذا كان حامله قد تلقّى تطعيماً ضد فيروس كورونا، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية السفر الميسّر جراء تخلّصهم من غالبية القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب الجائحة.

وأوضح وزير المالية في الدنمارك، مورتن بويدسكوف، في مؤتمرصحفي أنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون جواز سفر كورونا الرقمي جاهزاً للاستخدام، لافتاً إلى أن أكثر المستفيدين منه هم أولئك الذين يسافرون في رحلات عمل.

وقال الوزير الدنماركي: "من المهم جداً، بالنسبة لنا، أن نستطيع إعادة تنشيط الحياة في الدنمارك كي تتمكن الشركات من استعادة دورها، فالكثير من شركات البلاد هي شركات عالمية يستفيد منها العالم بأسره"، مضيفاً أن "الجواز الرقمي سيكون متاحاً على هاتف المواطن بعد تلقّيه التطعيم".

ورجّحت وزارة الصحة الدنماركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن يتم إصدار جواز سفر كورونا الرقمي في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وقال بويدسكوف: إن جواز السفر الرقمي ستحمّله في هاتفك المحمول وهو يوثّق أنك تلقيّت التطعيم ضد كورونا، مستطرداً: "سنكون من أوائل الذي يصدّرون جواز السفر المذكور في العالم".

وكانت الدنمارك تقدّمت مؤخراً بطلبات لشراء لقاحات ضد "كوفيد-19" تكفي لنحو 25 مليون شخص، علماً أن عدد سكّان هذه البلد الإسكندنافي لا يتجاوز الـ5.8 مليون، وأوضح وزارة الصحة أنها طلبت أكثر من 41 مليون جرعة من اللقاح لمواجهة الفيروس، من "فايز"، و"بيونتيك"، و"موديرنا" وشركات أخرى اعتمدتها المفوضية الأوروبية.