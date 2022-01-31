أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2022.. إندونيسيا واليابان أولا وأفغانستان والعراق يتذيلان القائمة

إن حال المواطن الياباني أو الألماني لا يشبه قط حال المواطن الأفغاني أو العراقي عندما يتعلق الأمر بحريات السفر، ورغم الإجراءات وقيود السفر المشددة التي فرضت خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا، فإن حجم الفجوة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها آخذة في الاتساع، ولا بوادر تشير إلى وجود حلول حقيقية لمعالجة هذه المعضلة.

227 بقعة جغرافية ودولة حول العالم تحتاج إلى جواز سفر لتتمكن من دخولها بطريقة شرعية، إلا أن الوصول إلى هذه الدول قد يكون سهل بالنسبة لحاملي بعض الجوازات وأكثر صعوبة بالنسبة لغيرهم من شعوب العالم.

ويظهر جليا هذا التفاوت، من خلال التقرير السنوي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاءه" حول جوازات السفر، والذي يصنف مدى قوة جوازات السفر حول العالم في عام 2022.

وبحسب التقرير الذي يظهر عدد الدول التي يستطيع حاملو هذا الجواز أو ذاك أن يدخلوها دون تأشيرة دخول، واستنادا إلى البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وبعيدا عن القيود المشددة إذ لم يضعها (التقرير) في الحسبان، يتصدر الجواز السفر الياباني إضافة إلى جواز سينغافورة القائمة، بينما تذيل جواز السفر الأفغاني القائمة وتلاه في الأسفل الجواز السفر العراقي.

وفي ما يلي لائحة لأفضل جوازات السفر في العالم لعام 2022:

تربعت اليابان وسنغافورة، على رأس القائمة، إذ يتيحان السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة دخول.

واحتلت ألمانيا وكوريا الجنوبية المركز الثاني، حيث تسمح جوازاتها بالدخول دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 190 دولة.

فنلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، هذه الدول الأوروبية جاءت في المركز الثالث في المؤشر، وتسمح لمواطنيها بالوصول إلى 189 دولة.

هذا واحتلت النمسا، والدنمارك، وفرنسا، وهولندا، والسويد المركز الرابع بـ 188 دولة.

وذهب المركز الخامس لأيرلندا والبرتغال بـ187 وجهة.

وتعادلت الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة وبلجيكا ونيوزيلاندا وسويسرا والنرويج واحتلت المركز السادس بـ 186دولة.

أما بالنسبة لأسوأ جوازات السفر في العام 2022 بدا واضحا الحضور العربي:

إن العديد من الدول العربية كانت ضمن قائمة أضعف جوازات السفر والتي تسمح لحاملها بدخول أقل من 40 دولة حول العالم دون تأشيرة، أو من خلال الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول.

تسمح كوريا الشمالية التي احتلت المركز 104 لمواطنيها بالوصول إلى 39 وجهة.

والعدد أقل بوجهتين بالنسبة لنيبال والأراضي الفلسطينية التي وجدت في المركز 105 وتسمح لمواطنيها بالدخول إلى 37 دولة.

أما بالنسبة للصومال في المركز 106، عدد الوجهات 34.

واليمن التي اعتلت المركز 107 يستطيع مواطنوها الدخول إلى 33 وجهة دون تأشيرة.

وأتت باكستان في المركز 108 بـ 31 دولة.

واحتلت سوريا المركز 109 بـ 29 دولة، وجاء العراق في المرتبة ما قبل الأخيرة، 110 بـ 28 وجهة.

وتذيلت أفغانستان بأسفل القائمة وحازت المركز 111 ويسمح لمواطنيها بالدخول إلى 26 دولة حول العالم، فقط لا غير.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤشر "هينلي" لجوازات السفر والذي يقدم تصنيف 199 جواز سفر حول العالم، تبوأت الإمارات المركز الأول بين الدول العربية مع مجموع 160 دولة دون تأشيرة، أو تأشيرة عند الوصول والمركز الـ 16 عالميا.

وتسمح الجوازات التي احتلت المراكز الأولى لمواطنيها بالوصول إلى أكثر من 150 وجهة، من الدول التي نالت المراكز الأخيرة كأفغانستان والعراق وسوريا واليمن.