تقرير أميركي جديد: نظرية تسرّب فيروس كورونا من مختبر في ووهان "معقولة"

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء نقلاً عن مصادر مطلعة أن تقريراً بشأن أصول وباء كوفيد-19، أعده مختبر وطني تابع للحكومة الأميركية، خلص إلى أن الفرضية القائلة بأن الفيروس تسرب من معمل صيني في ووهان معقولة وتستحق مزيداً من التحقيق.

وأضافت الصحيفة أن الدراسة أعدها في أيار/مايو 2020 مختبر لورنس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا وأشارت إليها وزارة الخارجية عندما أجرت تحقيقاً بشأن أصول الفيروس خلال الشهور الأخيرة من حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ويأتي التقرير الأخير في سياق مما يعتقد أنها "جهود حقيقية" تقوم بها الإدارة الأميركية لتوضيح هذا الالتباس بشأن منشأ كوفيد-19.

وفي نهاية آذار/مارس الماضي، استبعد تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية احتمال انتقال الفيروس إلى البشر نتيجة حادث مخبر.

ولكن الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، دعا في أواخر أيار/مايو أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى "مضاعفة جهودها" لشرح منشأ كوفيد-19 وطالب بتقرير في هذا الشأن في غضون 90 يوماً.

وجاء كلام بايدن بعد تقرير آخر لوول ستريت جورنال، اعتمدت فيه الصحيفة على مصادر استخباراتية، وقالت إن ثلاثة باحثين من معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات سعوا للحصول على رعاية طبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 قبل أشهر من كشف الصين عن جائحة كوفيد-19.

وقالت الصحيفة إن التقرير الذي يقدم تفاصيل جديدة عن عدد الباحثين الذين تأثروا وتوقيت مرضهم وزياراتهم للمستشفى قد يعزز المطالبات بتحقيق أوسع فيما إذا كان الفيروس المسبب لكوفيد-19 قد تسرب من المختبر.

ونفت الصين هذه المزاعم فوراً.

وأصيب حتى اليوم أكثر من 173 مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى أكتر من3.8 مليون وفاة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين نهاية 2019.