فيديو | إنقاذ كلب صغير تقطعت به السبل وسط جليد سيبيريا

تمكن طاقم تابع يعمل على كاسحة للجليد من العثور على جرو صغير وإنقاذه بعد جنوحه على الجليد في خليج أوب شمال غرب سيبيريا، ولم يتمكن من إيجاد طريق العودة إلى المنزل.

الجرو يدعى "أيكا" وهو من قرية مجاورة، وضاع قبل أسبوع بعد خروجه من المنزل.

وتمكن طاقم كاسحة الجليد "ألكسندر سانيكوف" من تحديد مكان الكلب "العنيد" واستدراجه نحو القارب بمساعدة سلم وبعض الوجبات الخفيفة. وتذكر الطاقم أن الكلب الصغير كان جائعاً لحظة إنقاذه حيث لم يتذوق الطعام منذ أسبوع أي منذ خروجه من منزل أصحابه.

وبعد ساعات قليلة من عملية الإنقاذ، نجح الطاقم في إعادة "أيكا" إلى منزل أصحابها بواسطة حوامة.

وأشار الطاقم إلأى أن عملية الإنقاذ لم تكن لتحدث في وقت مبكر جدا لأنه في غضون أيام قليلة كان الجليد سيبدأ في الانجراف وكان من المستحيل إنقاذ الحيوان الأليف الذي تقطعت به السبل.