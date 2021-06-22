فيديو | راهب بوذي ينقذ نحو 8000 كلب ويستقبلها في معبد بشنغهاي

تشي زيانغ (Zhi Xiang) ليس مجرّد شخص عادي ينقذ الحيوانات، بل هو راهب بوذي يعطي الكلاب الشاردة والضالة فرصة بحياة ثانية، حيث يستقبلها في المعبد القديم الذي يدير شؤونه في شنغهاي.

ويمتلك زيانغ، الذي يبلغ 51 عاماً من العمر، نحو 8000 كلب، وعليه إطعامها والاعتناء بها، على أن يتم إرسال بعض المئات منها لاحقاً إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

ويقول الكاهن البوذي الذي جهز نفسه لتطعيم بعض الكلاب التي جاء بها للتو من الشارع "أنقذت تلك الحيواتات لأني لو لم أفعل، كانت ستموت حتماً" ويضيف أن إيمانه يدفعه إلى القيام بذلك.

وينقذ زيانغ الكلاب بشكل خاص ولكن أيضاً حيوانات أخرى ضالة مثل القطط وهو يقول إنها هناك بسبب "كراهية بعض الناس لها، لا بسبب تقصير الحكومة"، وينتقد بشدة "محبّي الكلاب" الذين يشترونها، ولا يعتنون بها كما يجب، فتلد جراء، ثم تُرمى في الشارع.

ومنذ العام 2019 بدأ زيانغ يرسل الكلاب إلى الخارج، حيث يتمّ تبنيها.

ويشير الراهب إلى أن الكلفة السنوية للعناية بالكلب تبلغ نحو 1000 يوان وبعملية حسابية صغيرة، يضيف أن الكلفة السنوية للعناية بجميع الكلاب تبلغ نحو 7.87 مليون دولار، ثلثها فقط تغطيه التبرعات.

ولا يخفي زيانغ أنه تدين المال من والديه (500 ألف يوان - أي نحو 79 ألف دولار) للاعتناء بالكلاب.