دفع نادي باريس سان جرمان الفرنسي 1,9 مليار يورو في شكل مساهمات اجتماعية وضريبية خلال عشرة أعوام، منذ الاستحواذ عليه من قبل مالكه القطري عام 2011، بحسب ما خلصت إليه دراسة بطلب من نادي العاصمة.

يشمل هذا المبلغ الضرائب التي يدفعها اللاعبون والنادي ومساهمته في ميزانية المنظمات الاجتماعية.

في موسم 2019-2020، دفع سان جرمان مبلغاً قياسياً قدره 269,3 مليون يورو، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المدفوع في 2011-2012 (81 مليون يورو). ولمناسبة مرور عشر سنوات على انتقال ملكيته إلى شركة "قطر للاستثمارات الرياضية"، أوكل نادي العاصمة إلى مركز القانون والاقتصاد الرياضي ومقره ليموج، مهمة تحديد ثقله الاقتصادي في فرنسا.

بحسب الدراسة، فإن سان جرمان حقق أكثر من 182,2 مليون يورو من الإيرادات في إيل دو فرانس، جراء المباريات على أرضه أو استثماراته (102,2 مليون يورو في عشر سنوات في البنى التحتية)، كمركز تدريب بواسي المستقبلي في إقليم الإيفلين. هذا يمثل ما يعادل 2150 وظيفة بدوام كامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو كنتيجة، من شبكة تضم أكثر من 800 شركة تتعاون مع النادي.

وقال رئيس النادي ناصر الخليفي في بيان إنه "في غضون عشر سنوات، أصبح باريس سان جرمان أحد الامتيازات الرياضية الرئيسية في العالم وحتى الأكثر ديناميكية في السنوات الثلاث الماضية".

وفقاً لشركة "ديلويت" كان باريس سان جرمان سابع نادٍ لكرة القدم يحقق أكبر دخل في العالم في 2019-2020 (540,6 مليون يورو). وسجل النادي الباريسي خلال الموسم الماضي عجزاً يقدر بنحو 100 مليون يورو بسبب جائحة كورونا التي أرغمت غالبية الأندية على لعب مبارياتها خلف أبواب مغلقة.