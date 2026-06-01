فيديو. باريس سان جيرمان يحتفل مع ماكرون في قصر الإليزيه

حظي نادي "باريس سان جيرمان" باستقبال الأبطال يوم الأحد، بعدما تجمع عشرات الآلاف من أنصاره في مختلف أنحاء العاصمة الفرنسية للاحتفال بتتويج النادي بلقبه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

واصطف المشجعون على طول الطريق الممتد من مطار شارل ديغول إلى ساحة شامب دو مارس، حيث عرض اللاعبون الكأس تحت برج إيفل عقب فوزهم على فريق "أرسنال" بركلات الترجيح في العاصمة المجرية بودابست.

والتقى أفراد الفريق لاحقا الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أن يختتموا اليوم بحفل احتفالي في ملعب بارك دي برانس.

وجاءت هذه الاحتفالات بعد ليلة من الاضطرابات ألقت بظلالها على الإنجاز الرياضي، إذ أعلنت السلطات عن توقيف مئات الأشخاص، وإصابة عدد من عناصر الشرطة والمشاركين، إضافة إلى وقوع حوادث نهب وتخريب في باريس ومدن أخرى.

وأمضى عمال البلدية صباح اليوم في تنظيف الشوارع المتضررة قبل وصول الفريق، بينما ندد ماكرون بأعمال العنف متعهدا بالرد عليها بحزم.