شاهد لحظة انهيار مبنى على حافلة يقتل تسعة أشخاص في كوريا الجنوبية

أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم عندما انهار مبنى من خمسة طوابق يجري هدمه، فجأة، متسببا أيضا بسحق حافلة.

أظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة وهي مدفونة تحت الركام وسط سحابة ضخمة من الغبار وقد سحق هيكلها. وكانت الحافلة التي توقفت أمام المبنى تقل 17 شخصا عندما وقع الحادث الأربعاء في مدينة غوانجو في جنوب غرب سيول.

ذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن تسعة ركاب قتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة، وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

لم يعرف على الفور سبب الحادث الذي قالت السلطات إن الشرطة فتحت تحقيقا فيه.

أكبر كارثة في زمن السلم شهدتها كوريا الجنوبية في 1995 عندما انهار متجر متعدد الأقسام ما أدى إلى مقتل 500 شخص.