شاهد: البحرية الإسرائيلية ترافق فرقاطة "ساعر-6" المتطورة إلى ميناء حيفا

رافقت قطع من البحرية الإسرائيلية الفرقاطة ساعر-6 التي اشترتها إسرائيل من ألمانيا مؤخراً، إلى مرفأ حيفا حيث أقام الجيش احتفالاً رسمياً بحضور وزير الدفاع بيني غانتس.

وتسلمت إسرائيل الفرقاطة التي أطلقت عليها اسم "شجاعة" (אומץ) منذ نحو أسبوعين في ألمانيا، وهي واحدة بين أربع فرقاطات من الجيل السادس من "ساعر"، استلمت تل أبيب اثنتين منها حتى الآن.

وكانت إسرائيل تسلمت الفرقاطة الأولى واسمها "درع" (מגן) في كانو الأول-ديسمبر الفائت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "إن الفرقاطة ستعزز القوة الدفاعية لدولة إسرائيل.. وسيتم استخدامها كعنصر أساسي في الدفاع عن المياه الإقليمية ومصادر الطاقة الإسرائيلية في البحر".

ويقول الإعلام العبري إن كل الأجهزة القتالية التي زوّدت بها السفينة من صنع إسرائيلي، وجاء ذلك بتوجيه وإصرار من وزارة الدفاع، التي تحاول تأمين عقودٍ لشركات الدفاع الإسرائيلية بشكل دائم.

وكانت إسرائيل أبرمت في 2015 عقداً مع ألمانيا لشراء 4 فرقاطات متطورة بهدف "حماية حقول الغاز التابعة لها" في المتوسط.