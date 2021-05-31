الجيش الإسرائيلي يقول إن جنوده أطلقوا النار على متسلل من قطاع غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي الإثنين، إطلاق النار على فلسطيني، بدعوى تسلله من قطاع غزة نحو منطقة سديه أبراهام شمال شرق كرم أبو سالم. ولم يتم ذكر تفاصيل إضافية عن حالة المشتبه به الذي كان مسلحا بسكين، بحسب الجيش.

ويأتي الحادث، الذي وقع يوم الأحد، بعد أكثر من أسبوع من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع المحاصر، حيز التنفيذ، وبينما تحاول مصر تعزيز جهودها للوصول إلى هدنة أطول بين الطرفين.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن المشتبه به كان يحمل سكينا وتسلل إلى الحدود المسيجة بالقرب من موشاف سديه أبراهام، على بعد بضعة كيلومترات (أميال) من المنطقة الساحلية.

وأشار حارس الأمن في حديث لوسائل إعلام إسرائيلية الاثنين، إلى أن المشتبه به قام بطعنه، قبل أن يطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه.

وذكر الجيش أنه تم نقل المشتبه به إلى مستشفى مجاور، ولا معلومات إضافية عن حالته الصحية. وتعمل السلطات الإسرائيلية الطريقة التي تمكن المشتبه به من خلالها بالتسلل عبر الحدود المسيجة.

وأسفرت الحرب الدامية التي اندلعت بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت سابق من هذا الشهر، عن وفاة 279 فلسطينيا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا وجرح 8900 أخرين.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس، إلى تدمير آلآف المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بمئات البنايات الأخرى وتخريب عدد كبير من المحلات التجارية، إضافة إلى تضرر شبكات الكهرباء والبنى التحتية.