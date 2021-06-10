مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم ضابطا استخبارات في اشتباكات مع وحدة المستعربين الإسرائيلية في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس عن مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص وحدة خاصة من المستعربين التابعة للجيش الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت في بيان أن فلسطينيا رابعا بحسب ما ذكرته وكالة وفا الفسطينية الرسمية أُصيب بجروح بالغة خلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال عملية دهم نفذتها قوات خاصة إسرائيلية لاعتقال مطلوبيْن فلسطينيين بحسب الجيش الإسرائيلي.

وذكر جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني أن اثنين من القتلى من عناصره وهما النقيب تيسير عيسة والملازم أدهم عليوي. وأضاف أنهما قُتلا خلال اشتباك مسلح مع قوة خاصة إسرائيلية دخلت مدينة جنين، وأضافت وكالة وفا أن القتيل الثالث هو أسير محرر من مخيم جنين.