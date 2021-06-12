جونسون: إعلان مجموعة السبع للحؤول دون انتشار أوبئة في المستقبل "لحظة تاريخية"

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت بإعلان مجموعة السبع المتعلق بالحؤول دون انتشار أوبئة في المستقبل واعتبره "لحظة تاريخية" بعدما أنهك كوفيد-19 اقتصادات وأودى بملايين الأرواح في أنحاء العالم.

وسمي "إعلان كاربيس باي" على اسم بلدة ساحلية في إنجلترا حيث يجتمع قادة دول وحكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وجها لوجه مجددا للمرة الأولى منذ سنتين تقريبا.

ويناقش قادة مجموعة السبع سلسلة من المسائل الصحية. تشمل الخطوات الجماعية تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأي مرض مستقبلي إلى أقل من 100 يوم، مع تعزيز شبكات المراقبة العالمية.

وينشر الإعلان رسميًا الأحد، مع البيان الختامي لمجموعة السبع. وكتب جونسون في تغريدة "يمثل إعلان كاربيس باي لحظة تاريخية لنا جميعا".

وكتب جونسون في تغريدة "بموجب هذه الاتفاقية، ستلتزم الديمقراطيات الرائدة في العالم الحؤول دون وقوع جائحة عالمية مرة أخرى، وضمان عدم تكرار الدمار الذي أحدثه كوفيد-19".

The #CarbisBayDeclaration marks a proud and historic moment for us all.



Under this agreement, the world's leading democracies will commit to preventing a global pandemic from ever happening again, ensuring the devastation caused by COVID-19 is never repeated. — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 12, 2021

في إطار الاتفاق، ستعمل مجموعة الدول السبع على تعزيز قدرات التسلسل الجيني، ودعم الإصلاحات لتعزيز منظمة الصحة العالمية. وذكرت بريطانيا إنها ستنشئ مركزًا جديدًا لتطوير لقاحات لمنع انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

كذلك، سيحضّ جونسون حلفاء مجموعة السبع على دعم خطط "رادار وبائي" عالمي لتحديد المتغيرات الناشئة لكوفيد-19 وتتّبع الأمراض الجديدة في جميع أرجاء العالم.