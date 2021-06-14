جونسون يرجىء لأربعة أسابيع رفع آخر القيود للحد من تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أنه تم لاربعة أسابيع، حتى 19 تموز/يوليو، إرجاء رفع آخر القيود التي فرضت في انكلترا للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بسبب ارتفاع عدد الاصابات المرتبطة بالمتحور دلتا الذي ظهر أولا في الهند. وقال جونسون "نحن قلقون جدا حيال المتحور دلتا الذي يتفشى بسرعة أكبر من تلك التي نصت عليها خارطة الطريق في شباط/فبراير" لإعادة فتح كاملة للبلاد في 21 حزيران/يونيو، مفضلا "الانتظار حتى 19 تموز/يوليو لمنح (الجهاز الصحي) الوقت الاضافي اللازم".

وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت الاثنين إن جونسون يعتزم تأجيل موعد المرحلة الأخيرة من رفع القيود بناءً على مشورة مجلس العلماء الذين أعربوا عن قلقهم من تفشي متحور دلتا، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإثنين.

وفي أيار/مايو، حذّر جونسون من أن المتحوّر الهندي لفيروس كورونا قد يعرقل خطط رفع الإغلاق في بريطانيا إذا استمر في الانتشار فيها، بعد زيادة مقلقة في عدد الإصابات في بعض الأماكن.

سجلت بريطانيا، البلد الأكثر تضرراً في أوروبا مع ما يقرب من 128 ألف وفاة، تفشي المتحورة «دلتا» التي رُصدت لأول مرة في الهند وتنتقل أسرع بستين في المئة من المتحورة «ألفا» التي كانت سائدة في بريطانيا.

بعد فترة طويلة من الإغلاق خلال الشتاء وحملة تطعيم واسعة، رفعت الحكومة التدابير تدريجياً، لكن الإصابات الجديدة بدأت مؤخراً في الارتفاع من جديد متجاوزة 7 آلاف إصابة جديدة يومية.

يهدد التأجيل بإثارة غضب جزء من معسكر جونسون المحافظ، وسيشكل نكسة كبيرة للعديد من الشركات، ولا سيما العاملة في قطاع الضيافة الذي يأمل في رفع القيود بالكامل بحلول الصيف لتعويض خسائر العام الماضي

يسمح تأجيل رفع القيود الأخيرة بإتاحة الفرصة لتطعيم مزيد من الأشخاص، وبالتالي حماية مزيد من السكان من الفيروس. تلقى أكثر من 41,5 مليون شخص، أي نحو 79% من السكان البالغين، أول جرعة من اللقاح في حين تم تطعيم 29.8 مليون منهم، أو 56.6% بالجرعة الثانية.