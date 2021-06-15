"تويتر" يضيف إعدادا "للغة العربية بالصيغة المؤنثة" للمغردات

أطلق موقع تويتر يوم الثلاثاء إعدادا جديدا "باللغة العربية بالصيغة المؤنثة" يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.

وقالت رشا فواخيري رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "اليوم أطلقنا إعدادا جديدا للغة العربية بالصيغة المؤنثة.. أي بالعربية المؤنثة.. على تويتر دوت كوم. فيمكن بكل سهولة ممكن لأي امرأة في أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر دوت كوم وتذهب عند الإعدادات والخصوصية ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض".

وأضافت "بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة".

ومضت قائلة "كمنصة مفتوحة.. هدفنا في تويتر هو خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل".

وقالت فواخيري إن الشركة تعكف على مشروعات أخرى تتعلق بسبل مخاطبة مغرديها. ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية يختار من بينها المستخدمون الكيفية التي يرغبون في مخاطبتهم بها.

وقبل يوم الثلاثاء، كانت التعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة "غرّد". ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل: "غرّدي".

ويقول تويتر إنه أول موقع للتواصل الاجتماعي يُدخل خيار "الصيغة العربية المؤنثة". وكانت شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية ومقرها دبي قد أضافت في أبريل نيسان خيار لغة مشابها على موقعها.

وقالت فواخيري "من خلال هذا التحديث نود أن نقوم بإعادة تشكيل الطريقة التي نخاطب بها المرأة العربية".

وتابعت "اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا... ومثل كل التحديثات التي نطلقها، سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات".

وقالت إن شركة تويتر بدأت باللغة العربية وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى.