نادي ريال مدريد يعلن رحيل قائده المدافع سيرخيو راموس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء عن رحيل قائده المدافع سيرخيو راموس بعد 16 عاماً قضاها بالنادي.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "سيقام غداً الخميس حفلاً لتكريم وتوديع قائدنا سيرخيو راموس بحضور رئيسنا فلورينتينو بيريز".

وسيعقد راموس مؤتمراً صحفياً افتراضياً عقب انتهاء مراسم التكريم، بحسب موقع ريال مدريد.

ويعتبر راموس (35 عاماً)، الذي ينتهي عقده مع ريال في 30 حزيران/يونيو الحالي، أيقونة النادي الملكي منذ أن انضم إليه قادماً من إشبيلية في عام 2005، وقاده لاحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات ولقب الدوري المحلي 5 مرات.