فيديو: رحلة أوروبية طولها 10 آلاف كيلومتر بدراجات تعمل بالطاقة الشمسية

بدأ نحو 40 شخصاً الأربعاء، برحلة أوروبية تمتد على نحو 30 ألف كيلومتر، حيث سيسافرون في 33 دولة أوروبية راكبين على دراجات تعمل بالطاقة الشمسية.

وانطلقت المجموعة من ليون الفرنسية، باتجاه بروكسل، المحطة الأولى من رحلة "Sun Trip Europe" (رحلة الشمس الأوروبية). وهناك نحو 1000 كيلومتر بين ليون وبروكسل.

وتمول المفوضية الأوروبية هذا النشاط الرياضي-التوعوي، وهو يندرج ضمن سلسلة أخرى من نشاطات "الأسبوع الأوروبي الأخضر"، ويهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية إلى حد الصفر.

وسيسافر نحو 40 شخصاً في 33 دولة أوروبية في رحلة يقدّر طولها بـ10 آلاف كيلومتر، على دراجات تعمل بالطاقة الشمسية، بين البلدان الأوروبية.

وستبدأ الرحلة من ليون في فرنسا ثم تمر في بروكسل في بلجيكا ولاحقاً ريغا في ليتوانيا ثم رومانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، كي تعود في نهاية المطاف إلى فرنسا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لأن يصبح القارة الأولى التي لا تسجل أية انبعاثات كربونية بحلول 2050 و"رحلة الشمس الأوروبية" لها أهداف توعوية بحسب فيران تاراديلاس إسبوني، أحد ممثلي المفوضية الأوروبية في فرنسا.