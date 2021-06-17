الإمارات تدشن تجربة لقاح سينوفارم على الأطفال دون 18 عاما

غرد مكتب أبو ظبي الإعلامي على تويتر، يوم الأربعاء مشاركة بعض أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارة في تطعيم الأطفال بين الثالثة والسابعة عشر عاما بلقاح سينوفارم الصيني للوقاية من كوفيد-19. وصرح المكتب إن التجربة ستراقب "الاستجابة المناعية" لتسعمئة طفل استعدادا لتطعيم الأطفال في المستقبل القريب.

بداية حملة تطعيم الأطفال

وأضاف المكتب أن الشيخ ذياب بن محمد، نجل حاكم الإمارات الفعلي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اصطحب أبناءه وأبناء إخوته وأخواته للمشاركة في التجربة. وكانت الإمارات أقرت في مايو/ أيار لقاح فايزر-بيونتيك للاستخدام الطارئ للأطفال من 12 إلى 15 عاما. وبدأت دبي تطعيم هذه الفئة العمرية هذا الشهر.

وتعتبر الإمارات من أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، وسجلت يوم الأربعاء 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع مجمل إصاباتها إلى حوالي 60 ألف إصابة. وسجلت في المجمل 1738 وفاة. علما بأن الأمارات السبع لا تقدم إحصاء تفصيليا للإصابات والوفيات.

وقادت الإمارات المرحلة الثانية من التجارب على اللقاح الذي أنتجته شركة سينوفارم الحكومية الصينية وبدأت تصنيعه في إطار مشروع مشترك بين سينوفارم وشركة (جروب42) للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي.