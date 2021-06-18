شاهد: على وقع رقصة التحدي الـ"هاكا".. رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى الجرمة الأولى من لقاح كورونا

تلقت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، أول جرعة لقاح ضد فيروس كورونا (فايزر) يوم الجمعة، في مركز مانوريوا في أوكلاند وقبل ثلاثة أشهر من الفئة العمرية المستهدفة في خطة التطعيم.

وقالت أرديرن: " لم أرغب أبدًا في أن أكون من بين الأوائل في تلقي اللقاح. كانت الأولوية أن يحصل العاملون في الخطوط الأمامية على اللقاح، ولكنني بحاجة أيضا إلى أن أكون نموذجًا يحتذى به وأثبت للناس بأن اللقاح آمن وفعال ومن المهم حقًا أن يتم تلقيح الجميع عندما تسنح الفرصة".

وتيرة بطيئة لحملة التطعيم

وتعتبر نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة من بين أكثر الدول نجاحًا في مكافحة انتشار الوباء بالرغم من البطيء في حملة التطعيم، فقد تلقى 11٪ من السكان جرعتهم الأولى من اللقاح حتى الآن.

وبموجب خطة التطعيم والتي أعلنت عنها رئيسة الوزراء الخميس الماضي بثلاثة مراحل. تبدأ المرحلة الأولى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من 28 يوليو/ تمّوز أما المرحلة الثانية مخصصة للذين يبلغون 55 عامًا وأكثر في 11 أغسطس/آب، والأخيرة للذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا وأكثر بحلول أواخر أغسطس/آب.