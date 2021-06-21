يورو 2020: فرنسا تفقد ديمبيليه حتى نهاية البطولة وإصابة بكورونا في صفوف منتخب اسكتلندا

سيغيب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه عن باقي مباريات كأس أوروبا لكرة القدم، بعد إصابته خلال مواجهة المجر الأخيرة، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة الإثنين.

وكان ديمبيليه، لاعب برشلونة الإسباني البالغ 24 عاماً والذي يعاني دوما مرّ الإصابة، قد دخل كبديل ضد المجر قبل أن يصاب بركبته ويخرج مجدداً. وكشفت الفحوص الشعاعية الأحد "تأخراً في تعافيه، لا يتطابق مع بقائه ضمن المجموعة" بحسب اتحاد بلاده.

وسيضطر المدرب الفرنسي ديدييه دوشان إلى مواصلة الملحمة الأوروبية بخمسة وعشرين لاعبا، بعد أن كان ديمبيليه البديل الهجومي رقم واحد منذ الاستعدادات الأولى لنهائيات اليورو.

وكان ديمبيليه خاض عديد التدريبات المعقدة مع ناديه برشلونة، الذي انتقل إليه مقابل مبلغ يساوي 135 مليون يورو خلال آب/أغسطس 2017.

وقد عاد ديمبيليه هذا الموسم بعد غياب دام ستة أشهر، جراء إصابته بتمزق عضلي على مستوى الفخذ الأيمن في فبراير من السنة الماضية، وعاني من الركود خلال 2020 – 2021 بسبب الإصابة وغاب عن خمس مباريات متتالية مع ناديه، نهاية العام الماضي بسبب إجهاد بسيط على مستوى الركبة، ولكن منذ عودته خاض 44 مباراة مع النادي وسجل 11 هدفا.

وفي سياق الإصابات بكوفيد-19، كشف الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم عن إصابة لاعب المنتخب بيلي غيلمور بالفيروس، ما يعني أنه سيغيب عن المواجهة ضد كرواتيا، غدا الثلاثاء.