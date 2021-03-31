كأس أوروبا 2022: يويفا يتخلى عن نسبة الـ30% لحضور الجماهير

تخلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن قرار كان اتخذه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ويقضي بالسماح لـ30 في المئة من سعة الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس أوروبا 2020 المقررة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد القاري بعد اجتماع لجنته التنفيذية الأربعاء "نظرا لأن كل اتحاد من الاتحادات ال55 المنضوية في كنف الاتحاد الأوروبي يواجه وضعية مختلفة في إطار إدارته للجائحة، فإن تحديد سقف معين لنسبة الجماهير التي يحق لها التواجد في الملاعب لم يعد ساريا".

وأضاف "نسبة الـ30 في المئة التي حُددت سابقا لم تعد سارية، وسيعود القرار بتحديد عدد المتفرجين الذين سيسمح لهم بحضور المباريات تحت مسؤولية السلطات المحلية" في كل دولة مضيفة.

وتقام النهائيات القارية من 11 حزيران/يونيو الى 11 تموز/يوليو المقبلين في اكثر من دولة، بعد ان تأجلت من صيف عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

خمس تبديلات

كذلك أعلن الاتحاد أنه سيسمح بالتبديلات الخمسة خلال البطولة وقال في بيان إنه اتخذ قرار السماح بالتبديلات الخمسة في كأس أوروبا 2020 "كون القاعدة معتمدة في تصفيات كأس العالم الممتدة من آذار/مارس 2021 حتى آذار/مارس 2022".

وأضاف أن "الأسباب المرتبطة بقاعدة التبديلات الخمسة لا تزال سارية نظراً لجداول المنافسات المحلية والدولية المتأثرة بجائحة كوفيد-19".

وأضاف يويفا أن القاعدة ستعتمد أيضاً في نهائيات (نصف النهائي والنهائي) دوري الأمم الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل وفي مباريات ملحق الهبوط في آذار/مارس من العام 2022.

وتم رفع العدد المسموح به في التبديلات من ثلاثة الى خمسة بعد استئناف المنافسات الموسم الماضي إثر توقف قسري بسبب الجائحة، ويُعتمد في دوري الأبطال، الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وغالبية الدوريات في أوروبا باستثناء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن البطولات الخمس الكبرى. وأتى القرار بسبب الجداول المزدحمة للمنافسات بعد استئنافها، ما من شأنه أن يؤثر على سلامة اللاعبين.