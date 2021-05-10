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رياضة

إصابة إبراهيموفيتش في ركبته قبل أسابيع من انطلاق كأس أوروبا

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مهاجم إيه سي ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد إصابة في الركبة خلال مباراة يوفنتوس ضد ميلان في 9 مايو 2021 في ملعب يوفنتوس في تورينو
مهاجم إيه سي ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد إصابة في الركبة خلال مباراة يوفنتوس ضد ميلان في 9 مايو 2021 في ملعب يوفنتوس في تورينو   -   حقوق النشر  AFP
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أصيب مهاجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في ركبته في لقاء القمة ضد يوفنتوس (3-صفر) في الدوري الإيطالي الأحد، وذلك قبل 5 أسابيع من مباراة منتخب بلاده الاولى ضد إسبانيا في كأس اوروبا 2020.

وشعر زلاتان (39 عاما) بألم لدى محاولته السيطرة على إحدى الكرات المشتركة مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، وبقي في الملعب لحوالي الدقيقتين بعدها قبل أن يخرج ويحلّ الكرواتي انتي ريبيتش بدلا منه في الدقيقة 66.

وكان "إبرا" جدّد عقده للتو مع ميلان لموسم اضافي حتى حزيران/يونيو 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل وذلك بعد خمس سنوات على اعتزاله اللعب دوليا.

وستخوض السويد أولى مبارياتها في النهائيات القارية في 14 حزيران/يونيو المقبل ضد إسبانيا.

وأظهر التلفزيون الإيطالي صوراً لابراهيموفيتش في نهاية المباراة وهو واقف على حافة الملعب وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلا بفوز الروسونيري الكبير على السيدة العجوز بثلاثية نظيفة، ليعزز الأوّل من حظوظه في المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل بعد غياب لسنوات عدة.

ولم يُــبدِ مدرب ميلان ستيفانو بيولي أي علامات قلق بشأن إصابة ابراهيموفيتش بقوله "لم يكن زلاتان في حالة بدنية بنسبة 100 في المئة وشارك في نصف حصة تدريبية الجمعة. كان يشعر ببعض الألم في ركبته، نأمل ألا يكون الأمر خطيرا، وسنقيم حالته في الأيام المقبلة".

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وكان زلاتان تعرّض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة عندما كان يدافع عن ألوان نادي مانشستر يونايتد الانجليزي في المباراة ضد أندرلخت البلجيكي في الدوري الاوروبي في شباط/فبراير 2017 غاب على إثرها حوالي 9 اشهر عن الملاعب وانضم خلال فترة تعافيه منها ّإلى صفوف لوس انجليس غالاكسي الأمريكي.