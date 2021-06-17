غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية وأخرى عربية أن صفارات الإنذات دوت في جنوب إسرائيل في الساعات الأولى من فجر الجمعة (بالتوقيت المحلي)، تحديداً بالقرب من قطاع غزة، بعدما أغار الجيش الإسرائيلي على القطاع بدقائق.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد مساء الخميس، إنه استهدف مواقع عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ردّاً على إطلاق "بالونات حارقة" من القطاع.

وأضاف الجيش في تغريدة نشرها عبر تويتر إنه رفع مستوى جهوزيته لمختلف السيناريوهات الممكنة، مضيفاً أنه "سيستمر في ضرب أهداف حركة حماس الإرهابية في القطاع".

وقال الجيش إنّ مقاتلاته الحربية أغارت على مواقع عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزّة ردّاً على بالونات حارقة أطلقت في وقت سابق الخميس من القطاع الخاضع لسيطرة الحركة الإسلامية باتّجاه جنوب الدولة العبرية.

وأكّد مراسلون لوكالة فرانس برس في القطاع سماع دويّ انفجارات ليلاً.