تحقيق في ألمانيا بحق "آبل" أمام مكتب مكافحة الاحتكار

أعلنت المؤسسة الألمانية لمراقبة المنافسة الإثنين فتح تحقيق ضد شركة "آبل" الأمريكية بسبب "ممارسات محتملة مناهضة للتنافسية" على أساس قانون جديد يعزز سلطات التحرك ضد العمالقة الرقميين.

بعد فيسبوك وأمازون وغوغل "فتح إجراء بحق شركة آبل للتكنولوجيا" كما جاء في بيان رسمي صادر عن المكتب الألماني لمكافحة الاحتكار.

وأوضحت المؤسسة إن "المكتب تلقّـى عدة شكاوى بسبب ممارسات محتملة مناهضة للتنافسية".

وقال اندرياس مونت رئيس المكتب إن "التحقيق سيتناول بشكل خاص عمل متجر آبل لانه في العديد من الحالات يسمح لشركة آبل بالتأثير على أنشطة أطراف أخرى".

بالتالي يملك المكتب اختصاصات موسعة منذ أن اعتمدت ألمانيا قانونا جديدا حول المنافسة في مطلع السنة.

وسيكون على السلطات أن تحدد ما إذا كانت الشركة تتمتع "بأهمية أساسية في الأسواق".

ينتج من هذا التوصيف بعض الالتزامات المحددة مثل "حظر المرجعية الذاتية" أو وضع "حواجز أمام الدخول" على منصاتها.

يستهدف هذا القانون بشكل أساسي الشركات الرقمية العملاقة المتهمة بالاستفادة من موقع شبه احتكار بفضل منصاتها حيث تضع قوانينها الخاصة.

بالتالي فإن متجر آبل هو المنصة الرئيسية لتنزيل التطبيقات المتاح على الأجهزة التي تبيعها "آبل". وهذا الوضع يعطيها "موقع قوة يصعب على شركات أخرى بلوغه" ، بحسب مكتب مكافحة الاحتكار.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكدت شركة "آبل" أنها "تتطلع لمناقشة مقاربتها مع المكتب الفدرالي لمكافحة الاحتكار وإجراء حوار منفتح بشأن مخاوفه".

المجموعة الأمريكية موجودة بشكل خاص في ألمانيا حيث أعلنت في الآونة الأخيرة عن استثمار بقيمة مليار يورو في وحدة تصميم رقائق إلكترونية في ميونيخ.