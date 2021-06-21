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الفلبين

دوتيرتي للفلبينيين: اختاروا اللقاح أو السجن

بقلم:  يورونيوز مع رويترز
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي وهو يحمل قنينة لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، مانيلا، الفلبين، 4 مارس 2021
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي وهو يحمل قنينة لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، مانيلا، الفلبين، 4 مارس 2021   -   حقوق النشر  AFP
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هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسجن من يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا فيما تكافح البلاد واحدة من أسوأ موجات تفشي المرض في آسيا إذ يربو إجمالي الإصابات على 1.3 مليون فضلا عن 23 ألف وفاة.

وقال دوتيرتي في كلمة نقلها التلفزيون يوم الإثنين بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال في عدد من مواقع التطعيم في العاصمة مانيلا "أنت تختار..اللقاح أو السجن".

وتتناقض تصريحات دوتيرتي مع تصريحات مسؤولي الصحة الذين قالوا إنه بينما يتم حث الناس على تلقي اللقاح إلا أنه طوعي.

وقال دوتيرتي "لا تفهموني خطأ، هناك أزمة في هذا البلد...أنا منزعج فحسب من عدم استجابة الفلبينيين للحكومة".

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وحتى 20 يونيو حزيران، قامت السلطات الفلبينية بتطعيم 2.1 مليون شخص بالكامل وهو ما يعني أن البلاد لا تزال بعيدة عن هدف الحكومة المتمثل في تطعيم ما يصل إلى 70 مليونا هذا العام في بلد يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة.