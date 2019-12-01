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شاهد: إجلاء 10 آلاف في تورينو الإيطالية والسبب.. قنبلةٌ من الحرب العالمية الثانية

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
شاهد: إجلاء 10 آلاف في تورينو الإيطالية والسبب.. قنبلةٌ من الحرب العالمية الثانية
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تم اجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من وسط مدينة تورينو الإيطالية يوم الاحد، بينما عمل الخبراء على إبطال مفعول قنبلة يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية.

وطُلب من سكان المدينة الإيطالية إخلاء "المنطقة الحمراء" في المنطقة الأثرية.

وقالت السلطات إن القنبلة البريطانية التي أسقطت على المدينة، قبل 70 عامًا كانت تحتوي على 65 كيلوغرامًا من الديناميت.

وقال الرائد كيارا: "إن الطرف الخلفي للجهاز كان بحاجة إلى إيقاف التشغيل".

وأوضحت وسائل إعلام محلية إيطالية، أن عملية وقف تشغيل القنبلة، اكتملت بشكل أسرع مما كان متوقعا وتم السماح للسكان في المنطقتين بالعودة إلى ديارهم.

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