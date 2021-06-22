بريطانيا تسمح لـ 60 ألف متفرج بحضور نهائيات كأس أوروبا ومنظمة الصحة العالمية تبدي قلقها

أبدت منطمة الصحة العالمية الثلاثاء قلقها حيال تخفيف القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا في مباريات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في 11 دولة على امتداد القارة، مشيرة إلى أن بعض المدن المضيفة تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات.

وقال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا روب باتلر في بيان وصل لوكالة فرانس برس إن "منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن تخفيف القيود في بعض البلدان المضيفة.. تقوم بعض الملاعب المضيفة للبطولة الآن بزيادة أعداد المشجعين المسموح دخولهم إلى الملعب لمشاهدة المباريات".

وسمحت الحكومة البريطانية بتواجد أكثر من 60 الف متفرج في ملعب ويمبلي مسرح الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لنهائيات كأس اوروبا لكرة القدم.

وسيكون هذا العدد الاعلى في حدث رياضي في بريطانيا منذ أكثر من 15 شهرا وذلك بعد أن تقلص عدد الحضور بنسبة كبيرة بسبب فيروس كورونا. وقال وزير الرياضة والثقافة البريطاني أوليفر دودن "النهائيات ستكون لحظات لا تُنسى في طريق التعافي الوطني من الجائحة".