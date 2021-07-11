فيديو: "لم أدْرِ ما طيب العناق" إلا في حضرة كوبا أمريكا.. الخسارة لا تفسد ودُ نيمار وميسي

بعناق طويل، هنأ اللاعب البرازيلي نيمار صديقة الأرجنتيني ليونيل ميسي بفوز منتخب الارجنتين لكرة القدم، بنهائي بطولة "كوبا أميركا" أمام منافسها التاريخي البرازيلي، وذلك في ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إثر نهاية المباراة بنتيجة هدف لصفر.

وبهذا التتويج، فاز نجم الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي بأول لقب قاري مع المنتخب الوطني، ليملأ بذلك فجوة في مسيرته الكروية.

وجاء هدف الأرجنتين في الدقيقة 22 بعد تمريرة طويلة إلى أنخيل دي ماريا، الذي استغل هفوة من الظهير الأيسر للمنتخب البرازيلي رينان لودي، ويسقط الكرة وراء الحارس إدرسون.