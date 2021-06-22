شاهد: مسعفون فلسطينيون يحتفلون باليوم العالمي لليوغا على شاطئ غزة

شارك مسعفون فلسطينيون في جلسة يوغا على شاطئ في غزة نظمها نادي الطاقة الإيجابية تزامنا مع اليوم العالمي لليوغا.

وتقول تحرير مرتجى، مديرة نادي الطاقة الإيجابية لوكالة فرانس برس: " اخترنا فئة المسعفين (لتعليم اليوغا) لأنهم كانوا من بين الفئات الأكثر تضررًا في الحرب الأخيرة، خاصة وأنهم كانوا يعملون تحت القصف والضغط النفسي. وكانوا ينقلون أجسادًا تركت آثارًا سلبية على نفسيتهم. "

ووفقا منظمة الصحة العالمية، أسفر 11 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 230 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 1760 شخصاً بجروح مختلفة.

وقد تعرض المسعفون لصعوبات أكثر من الآخرين بحسب مدرب اليوغا عوض عبد الباري، وأضاف: "اليوم، نحن نمارس اليوغا على وجه التحديد مع المسعفين الذين هم الأكثر تضررًا من الصعوبات - نواجه جميعًا صعوبات - لكنهم يتعاملون معها بشكل مباشر ويتعرضون لأشكال مختلفة من الطاقة السلبية من أجل منحنا الشعور بالأمان."