فيديو | دب يسطو على سيارات مركونة والشرطة الأمريكية تصفه بـ"المجرم المتسلسل"

أفادت الشرطة الأمريكية أن دباً أسود كبيراً يقف وراء سلسلة عمليات سطوٍ استهدفت سيارات مركونة في منطقة نيو هامبشاير شمال شرق الولايات المتحدة، وذلك إثر معاينة مقطع فيديو صوّرته كاميرات المراقبة المنزلية، وظهر فيها الدبّ يفتح بمخالبه "الخفيفة" مركبة صغيرة.

ونشرت الشرطة في بلدة ثورنتون مقطع الفيديو الذي أظهر الدبّ يتسكّع في جوار السيارة المتوقفة، قبل أن يقف على قائمتيه الخلفيتين، ويمدّ مخلبه لفتح الباب، ثم، صعد إلى السيارة وجلس على مقعد السائق.

وأعرب ضبّاط شرطة البلدة عن اعتقادهم بأن هذا الدبّ هو "مجرم متسلسل".

هذا وأوضحت الشرطة المحلية في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك" أنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية تلقينا تقارير تفيد بأن دباً يقتحم المركبات لإحضار طعام، ما تسبب في إحداث أضرار في عدد من السيارات".

وفي حين لا يزال الدب "الداهية" حراً طليقاً، فإن وسائل إعلام محلية تؤكد أنه لم يتسبب للسكّان بمشكلات سوى تلك المتعلقة في ولعه الشديد والغريب بركوب السيارات، خاصة الحديثة منها.