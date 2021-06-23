كأس أوروبا: ألمانيا تنتزع بطاقة ثمن النهائي في الرمق الأخير بتعادل مع المجر

انتزعت ألمانيا بطاقتها الى ثمن نهائي كأس أوروبا في الرمق الأخير بتعادلها مع المجر 2-2 بفضل هدف للبديل ليون غوريتسكا، الأربعاء في ميونيخ في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وبعدما ضمنت فرنسا أولى بطاقات المجموعة من دون أن تلعب بفضل النتائج التي تحققت الإثنين في المجموعات الأخرى، لحقت بها ألمانيا الأربعاء بتعادل صعب جداً مع المجر التي تقدمت عليها مرتين، قبل أن يقول غوريتسكا كلمة الحسم في الدقيقة 84.

تعادل المنتخب البرتغالي حامل اللقب مع وصيفه الفرنسي 2-2 الأربعاء في بودابست في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ورافقه إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا في كرة القدم.

ومنح كريستيانو رونالدو التقدم للبرتغال (30 من من ركلة جزاء)، ورد عليه زميله السابق في ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة بثنائية (45+2 من ركلة جزاء و47)، قبل أن يسجل الدون التعادل (60 من ركلة جزاء) رافعا رصيده إلى 109 أهداف دولية معادلا الرقم القياسي في عدد الاهداف الدولية للإيراني علي دائي.

وضمنت فرنسا صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما حجزت البرتغال البطاقة الأخيرة لأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق المواجهة المباشرة أمام ألمانيا المتعادلة بالنتيجة ذاتها مع المجر في ميونيخ.

جانب من لقاء البرتغال وفرنسا أ ب

رقم قياسي جديد لرونالدو

عادل مهاجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم الدولي الإيراني السابق علي دائي بتسجيله ثنائية اليوم.

كذلك رفع رونالدو غلته من الأهداف في النسخة الحالية للكأس القارية إلى خمسة أهداف فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام شركائه السابقين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي جورجينيو فينالدوم والسويدي إميل فورسبرغ والبلجيكي روميلو لوكاكو والتشيكي باتريك شيك.

وبات رونالدو الهداف التاريخي للبطولة القارية برصيد 14 هدفا، وأول لاعب أوروبي في تاريخ كأس العالم وكأس أوروبا يسجل 21 هدفا في المسابقتين بفارق هدفين أمام الألمانيين ميروسلاف كلوزه والمدفعجي غيرد مولر، وأول لاعب يسجل أكثر من أربعة أهداف في دور المجموعات للمسابقة منذ الاسباني دافيد فيا عام 2008، علما بأن الفرنسي ميشال بلاتيني يحمل الرقم القياسي برصيد سبعة أهداف.