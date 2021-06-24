حقوق المثليين: قادة أوروبيون يدعون لاحترام القيم الأساسية للاتحاد وسط توتر مع المجر

دعا قادة 16 بلداً أوروبياً، الخميس، بمن فيهم المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وروئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كتاب مفتوح وّجهوه إلى قادة المؤسسات الأوروبية الثلاث، دعوا إلى ضرورة احترام حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بعد اعتماد قانون مثير للجدل من قبل البرلمان المجري.

والكتاب المفتوح لا يسمي المجر أو رئيس وزرائها الشعبوي فيكتور أوربان بالاسم، ولكنه يندد بـ"التهديدات الخطيرة ضدّ الحقوق الأساسية، وخصوصاً مبدأ عدم التمييز بين الأفراد بناء على التوجه الجنساني لهم"، كما يذكّر بـ"تمسك الدول الموقعة بالقيم الأساسية والمشتركة، التي يكرسها البند الثاني من معاهدة الاتحاد الأوروبي".

ونشر الكتاب قبيل انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، الخميس، حيث من المتوقع أن يناقش الزعماء الأوروبيون هذه المسألة اليوم.

وأمس الأربعاء توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحكومة المجرية باتخاذ إجراءاتٍ ضدها بسبب تشريع يحظر "الترويج" للمثلية الجنسية بين القاصرين، ووصفت القانون بأنه "عار"، وقالت إنه يتعارض مع "القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي".

وكان البرلمان المجري صوّت الأسبوع الماضي على قانون يقضي بمنع الترويج للمثلية الجنسية في صفوف الأطفال، كما يمنع التشريع الجديد الذي تقدم به حزب فيدس الحاكم الترويج لتغيير الجنس في صفوف القاصرين، بما في ذلك داخل المدارس وفي الأفلام أو عن طريق الكتب.