وكالة رقابة بريطانية تحقق مع أمازون وغوغل بسبب عدم مراقبة المنتجات المزيفة

قال منظمو وكالة رقابة بريطانية في المملكة المتحدة يوم الجمعة إنهم يحققون مع غوغل وأمازون بسبب مخاوف من أن الشركات العملاقة عبر الإنترنت لا تفعل ما يكفي لوقف العروض المزيفة للمنتجات والخدمات على منصاتها.

قالت هيئة المنافسة والأسواق إنها فتحت تحقيقًا رسميًا بشأن ما إذا كانت الشركتان قد انتهكتا قانون المستهلك البريطاني بفشلهما في حماية المتسوقين. وبدأت هيئة الرقابة في البحث في العروض المزيفة على بعض المواقع الإلكترونية الكبيرة العام الماضي دون تحديد أي منها، وسط طفرة التسوق عبر الإنترنت التي انتشرت في ظل الوباء.

وقال الرئيس التنفيذي للوكالة أندريا كوسسيلي في بيان صحفي: "ما يقلقنا هو أنه يمكن تضليل ملايين المتسوقين عبر الإنترنت من خلال قراءة عروض مزيفة ثم دفع الأموال بناءً على تلك التوصيات". "ليس من العدل ببساطة أن تتمكن بعض الأنشطة التجارية من تزوير تقييمات 5 نجوم لإعطاء منتجاتها أو خدماتها أهمية كبرى، بينما تخسر الشركات التي تحترم القانون".

قالت غوغل وأمازون إنهما سيعملان مع منظمي الهيئة الرقابية في المملكة المتحدة في تحقيقاتهم.

وقالت أمازون في بيان "للمساعدة في كسب ثقة العملاء، نخصص موارد كبيرة لمنع العروض المزيفة أو المحفزة من الظهور في متجرنا".

وقالت شركة غوغل إن "سياساتها الصارمة تنص بوضوح على أن المراجعات يجب أن تستند إلى تجارب حقيقية، وعندما نكتشف انتهاكات للسياسة المتبعة من طرف منصاتنا، نتخذ إجراءات من إزالة المحتوى المسيء إلى تعطيل حسابات المستخدمين".

وقالت هيئة أسواق المال إن تحقيقها الأولي الذي بدأ العام الماضي أثار مخاوف محددة بشأن ما إذا كانت الشركتان تبذلان ما يكفي لاكتشاف العروض المزيفة والمضللة وإزالتها بسرعة من مواقعهما.