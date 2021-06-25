تقرير أممي: تفاقم تعاطي الكوكايين في أوروبا.. وارتفاع عدد المدمنين في العالم بنسبة 25%

حذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر حديثا من تزايد مشكلة تعاطي الكوكايين في أوروبا، حيث أضحت المادة المتوفرة في القارة هي تقريبا ضعف ما كان متوفرا قبل عشر سنوات. لقد أصبحت منتجات القنب قوية الانتشار وهي تهيمن اليوم على تجارة الإنرتنت.

وبسبب جائحة كوفيدـ19 يتم إرسال المخدرات بصفة متزايدة عن طريق البريد، وتقوم الجمارك النمساوية بفحص مراكز التوزيع، وقد قام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة ترويج المخدرات والجريمة ومقره فيينا، بتقييم الوضع الخاص برواج المخدرات.

وجاء في التقرير أن عدد المتعاطين للمخدرات في أنحاء العالم قد ارتفع خلال العشرية الماضية، بنسبة خمسة وعشرين في المائة. وقالت مديرة المكتب الأممي غادة والي إن أكثر ما يثير القلق في أوروبا هو الكوكايين التي أصبحت أرخص في أوروبا وأنقى وبكميات أكبر.

وقالت والي إنه هناك حاجة إلى ضرورة التعاون الدولي، وتبادل المعلومات بين مختلف بلدان المصدر وموانئ الاستقبال.

وفي الماضي كانت المافيا الإيطالية تهيمن على تجارة الكوكايين، أما الآن فإن المزيد من المهربين من البلقان ينخرطون أكثر في التهريب، وهو ما يضاعف الطرق التي يسلكها المهربون في تموين السوق.

وبحسب الأمم المتحدة فإن عدد المتعاطين للمخدرات سيزيد بنسبة 11 في المائة خلال العشرية الحالية.

كما أن إفريقيا تأثرت بشكل خاص بتهريب المخدرات، رغم أن هذا المسار المقلق يمكن التغلب عليه باعتماد الإجراءات الصحيحة.

ويقول يورغن الموظف في قسم منع التهريب، إنه تم اليوم تسجيل 40 عملية اعتراض بفضل الاستعانة بكلاب التفتيش، مشيرا إلى أنه تم العثور على مواد مختلفة ذات تاثير نفساني، وقد أخفيت في شكل أملاح الاستحمام.